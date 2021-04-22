Семье, потерявшей в пожаре пятерых детей, выделили жильё

Женщину, потерявшую в пожаре пятерых детей, 22 апреля выписали из больницы. Ей выделили муниципальное жильё.
Об этом "Интерфаксу" сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.
"Завтра она встречается с главой Горноуральского городского округа по всем вопросам, которые есть. Им выделено уже муниципальное жильё, меблированное, на первое время всё есть", - подчеркнул он.
Двое пострадавших детей, которых удалось спасти, всё ещё находятся в больнице. Их динамика положительная.
Напомним, 15 апреля в селе Бызово произошёл пожар. В огне погибли пять детей. После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль.
Читайте также:
На юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность