Семье, потерявшей в пожаре пятерых детей, выделили жильё

В пожаре семья потеряла дом и пятерых детей. Фото: сайт СК РФ

Женщину, потерявшую в пожаре пятерых детей, 22 апреля выписали из больницы. Ей выделили муниципальное жильё.

Об этом "Интерфаксу" сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

"Завтра она встречается с главой Горноуральского городского округа по всем вопросам, которые есть. Им выделено уже муниципальное жильё, меблированное, на первое время всё есть", - подчеркнул он.

Двое пострадавших детей, которых удалось спасти, всё ещё находятся в больнице. Их динамика положительная.

Напомним, 15 апреля в селе Бызово произошёл пожар. В огне погибли пять детей. После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль.

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