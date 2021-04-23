В Свердловской области в ДТП с лосем пострадала женщина

Пострадавшей назначили амбулаторное лечение. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 296 километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП. Легковой автомобиль сбил лося.

Водитель Opel Astra допустил наезд на дикое животное. Это произошло накануне в 21:10. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина-пассажирка. Она получила резаные раны лица.

Установлено, что водитель и пассажир были пристёгнуты ремнями безопасности. Благодаря этому удалось избежать более тяжёлых последствий, отметили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

О состоянии сохатого не уточняется. Однако судя по предоставленным Госавтоинспекцией снимкам, животное погибло. Оперативно получить информацию о количестве погибших лосей с начала 2021 года не удалось.

Свердловчанам стоит помнить о выходе крупных животных на дороги региона. Во избежание наездов необходимо двигаться со скоростью, не превышающей максимально разрешённую. Также автолюбителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки "Дикие животные", которые устанавливаются в соответствующих местах.

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