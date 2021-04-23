Темы дня

Общество / Происшествия
23 апреля 2021, 11:01

В Свердловской области в ДТП с лосем пострадала женщина

ДТП с лосем

Пострадавшей назначили амбулаторное лечение. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 296 километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП. Легковой автомобиль сбил лося.

Водитель Opel Astra допустил наезд на дикое животное. Это произошло накануне в 21:10. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина-пассажирка. Она получила резаные раны лица.

Установлено, что водитель и пассажир были пристёгнуты ремнями безопасности. Благодаря этому удалось избежать более тяжёлых последствий, отметили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

О состоянии сохатого не уточняется. Однако судя по предоставленным Госавтоинспекцией снимкам, животное погибло. Оперативно получить информацию о количестве погибших лосей с начала 2021 года не удалось.

Свердловчанам стоит помнить о выходе крупных животных на дороги региона. Во избежание наездов необходимо двигаться со скоростью, не превышающей максимально разрешённую. Также автолюбителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки "Дикие животные", которые устанавливаются в соответствующих местах.

Читайте также:

Свердловчан предупредили о возможном выходе голодных медведей в населённые пункты.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.04.2021, 12:41 / Политика
Дмитрий Медведев считает, что отношения России и США вернулись во времена холодной войны
23.04.2021, 12:30 / Культура
Евгений Куйвашев поздравил коллективы свердловских театров с получением "Золотых масок"
23.04.2021, 11:40 / Политика
Владимир Путин назвал условие для встречи с Владимиром Зеленским
23.04.2021, 11:01 / Общество
В Свердловской области в ДТП с лосем пострадала женщина
23.04.2021, 10:35 / Политика
Владимир Путин призвал мировое сообщество бороться с изменением климата сообща