В Ирбитском МО устранили последствия паводка

Уровень воды в реке Ница продолжает снижаться. Фото: Алексей Кунилов.

Благодаря снижению уровня воды в реке Ница, в Ирбитском муниципальном образовании восстановлено автомобильное сообщение с деревней Юдино. Кроме того, в Ирбите от паводковых вод освободились все придoмовые территории.

В пик половодья в городе были подтоплены 59 приусадебных участков. На данный момент уровень воды в реке Ница составляет 541 см и продолжает снижаться.

Как сообщили "Облгазете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на дежурство в зону подтопления было дополнительно направлено 15 человек. Спасатели адресно помогали местным жителям. При необходимости они перевозили жителей деревни через подтопленную территорию на моторной лодке.

На сегодняшний день в Свердловской области остаются подтопленными 8 низководных мостов, нарушено автомобильное сообщение с 23 населёнными пунктами. Чтобы избежать дефицита продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных препаратов на этих территориях были заблаговременно сделаны запасы.

Для обеспечения пожарной безопасности в населённых пунктах сформированы добровольные пожарные команды. Сегодня, 23 апреля, подтопленных придомовых территорий и частных домов на территории Свердловской области нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Ранее "Облгазета" сообщала, что во время паводка на Среднем Урале будут открыты 57 пунктов временного размещения. Они смогут принять почти 30 тысяч человек.