В Екатеринбурге полыхает склад с замороженной продукцией

Пожар тушат 42 огнеборца. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге на проспект Космонавтов горит деревянный склад с замороженной продукцией. На месте работают спасатели.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 16:26. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через четыре минуты. Сейчас сотрудники МЧС делаю всё, чтобы локализовать огонь. Тушение осложняется большой горючей загрузкой и сильным задымлением.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара задействованы 12 единиц спецтехники и 42 человека личного состава. На месте ЧП развёрнут штаб пожаротушения.

Чёрные клубы дыма заснял сотрудник "Облгазеты", ставший очевидцем происшествия.