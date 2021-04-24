В Екатеринбурге во время пожара на складе обрушилась кровля

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге произошло обрушение кровли склада, расположенного на проспекте Космонавтов. Информации о пострадавших нет.

По уточнённым данным ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 1000 "квадратов". Огнеборцы ликвидировали открытое горение. После 18:02 стартовала проливка и разбор сгоревших конструкций.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой и сильной задымленностью. Огнеборцам пришлось работать в дыхательных аппаратах. Всего в тушении пожара были задействованы 14 единиц спецтехники и 60 человек.

"Под воздействием высоких температур произошло обрушение кровли склада. Информации о пострадавших не поступало", - уточнили в министерстве, добавив, что причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, информация о пожаре на складе с замороженной продукцией поступила на пульт диспетчера сегодня в 16:26.