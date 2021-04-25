Темы дня

Общество / Происшествия
25 апреля 2021, 09:10

На ЕКАДе из-за грузовика рухнул надземный пешеходный переход

Пешеходный переход

Водитель грузовика, перевозивший негабаритный груз, не учёл размеры автомобиля и допустил столкновение с надземным пешеходным переходом. Фото: Галина Соловьёва.

На 42 км Екатеринбургской кольцевой автодороги рухнул надземный пешеходный переход после того, как в него врезался грузовик. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, водитель грузовой машины "МАН", перевозивший негабаритный груз, не учёл размеры автомобиля и допустил столкновение с надземным пешеходным переходом. После аварии мост сошёл с опор и упал на дорогу.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля - уроженец республики Татарстан 1979 года рождения.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ЧП. Движение на участке дороге, где рухнул переход, было перекрыто, а автомобилистов направляют по имеющимся путям объезда.

Напомним, в сентябре прошлого года произошло схожее происшествие на 193 км трассы М-5 "Урал". Тогда в переход на полной скорости врезался "КамАЗ" с поднятым кузовом. В результате аварии сооружение рухнуло прямо на грузовик, водитель скончался на месте. Во время падения моста людей на нём не было. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.04.2021, 09:10 / Общество
На ЕКАДе из-за грузовика рухнул надземный пешеходный переход
24.04.2021, 22:54 / Спорт
Ян Непомнящий лидирует за два тура до окончания Турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге
24.04.2021, 22:26 / Общество
В Екатеринбурге во время пожара на складе обрушилась кровля
24.04.2021, 18:43 / Общество
Утверждены пункты проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на Среднем Урале в 2021 году
24.04.2021, 17:55 / Общество
В Екатеринбурге полыхает склад с замороженной продукцией