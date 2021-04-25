На ЕКАДе из-за грузовика рухнул надземный пешеходный переход

Водитель грузовика, перевозивший негабаритный груз, не учёл размеры автомобиля и допустил столкновение с надземным пешеходным переходом. Фото: Галина Соловьёва.

На 42 км Екатеринбургской кольцевой автодороги рухнул надземный пешеходный переход после того, как в него врезался грузовик. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, водитель грузовой машины "МАН", перевозивший негабаритный груз, не учёл размеры автомобиля и допустил столкновение с надземным пешеходным переходом. После аварии мост сошёл с опор и упал на дорогу.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля - уроженец республики Татарстан 1979 года рождения.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ЧП. Движение на участке дороге, где рухнул переход, было перекрыто, а автомобилистов направляют по имеющимся путям объезда.

Напомним, в сентябре прошлого года произошло схожее происшествие на 193 км трассы М-5 "Урал". Тогда в переход на полной скорости врезался "КамАЗ" с поднятым кузовом. В результате аварии сооружение рухнуло прямо на грузовик, водитель скончался на месте. Во время падения моста людей на нём не было.