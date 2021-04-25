Водителя грузовика, который врезался в пешеходный мост в Екатеринбурге, будут судить

В отношении водителя грузовика составили административные материалы по пяти статьям КоАП. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Водителя грузовика "МАН", по вине которого на 42 км Екатеринбургской кольцевой автодороги рухнул пешеходный мост, ждёт административное наказание. Уроженец Татарстана 1979 года рождения был задержан.

Напомним, вечером 24 апреля водитель грузовика, перевозивший негабаритный груз, не учёл размеры автомобиля и допустил столкновение с надземным пешеходным переходом. После аварии мост сошёл с опор и упал на дорогу. Движение было перекрыто. В результате происшествия никто не пострадал.

Мужчина, находившийся за рулём грузового автомобиля, пояснил полицейским, что перевозил дробильную установку из Асбеста в Казань. По его словам, в момент аварии он не понял, что задел мост и стал причиной его обрушение, поэтому он двинулся дальше. Через 5 км водитель решил остановиться, чтобы заменить пробитые колёса. Об обрушении моста ему сообщили сотрудники Госавтоинспекции.

Виновник ДТП был задержан, в ближайшее время его ждёт суд. Автомобиль поместили на спецстоянку.

"В отношении водителя грузовика инспекторы ГИБДД составили административные материалы по ст. 12.21 КоАП РФ за нарушение правил перевозки грузов, по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожного сооружения, по ч.2 ст.12.2 КоАП РФ за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся и по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ за управление транспортным средством без тахографа", - сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.