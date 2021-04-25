Автомобиль KIA сбил двух пешеходов на свердловской трассе. Один из них в реанимации

Накануне ночью на 5 км автодороги Краснотурьинск - Карпинск автомобиль KIA Spectra сбил двух пешеходов. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Накануне ночью на 5 км автодороги Краснотурьинск - Карпинск автомобиль KIA Spectra сбил двух пешеходов. Один из них находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель машины KIA допустил наезд на двух пешеходов без светоотражающих элементов на одежде, находившихся на проезжей части без цели её перехода. В результате аварии молодой человек 2001 года рождения отделался незначительными повреждениями, а мужчина 1994 года рождения был госпитализирован с ушибом головного мозга, переломами правого бедра и голени в реанимационное отделение Краснотурьинской ГБ.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, всего на дороге в момент ДТП находилось четыре пешехода - двое молодых людей 2001 года рождения, мужчина 1994 года рождения и несовершеннолетний 2006 года рождения. Они направлялись из Краснотурьинска в Карпинск. У пешеходов наблюдались признаки алкогольного опьянения, что они позже подтвердили полицейским.

В свою очередь водитель автомобиля KIA 1998 года рождения сообщил сотрудникам ГИБДД, что из-за темноты он увидел пешеходов в последний момент, принял меры экстренного торможения, но не смог избежать наезда.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа проводят процессуальные действия, личности участников установлены. С несовершеннолетним подростком проводится профилактическая работа. По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято мотивированное решение.