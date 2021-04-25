Евгений Куйвашев дал поручения по ликвидации последствий падения моста в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области дал поручения по ликвидации последствий падения моста на ЕКАДе. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по ликвидации последствий падения надземного пешеходного перехода после того, как в него врезался грузовик. Для уборки частей моста на месте аварии работали два подъёмных крана.

Напомним, вечером 24 апреля водитель грузовика, перевозивший негабаритный груз, не учёл размеры автомобиля и допустил столкновение с надземным пешеходным переходом. После аварии мост сошёл с опор и упал на дорогу. Движение было перекрыто. В результате происшествия никто не пострадал.

Губернатор поручил региональному минтрансу оперативно организовать взаимодействие с Госавтоинспекцией и другими профильными ведомствами для расчистки дорожного полотна от упавшего моста. "Уралтрансспецстой" освободила проезжую часть от обломков с помощью двух подъёмных кранов. После этого будет проводиться обследование и восстановление конструкций.

Также по факту падения моста организована проверка прокуратуры.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования. Будет установлено, когда проводился ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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