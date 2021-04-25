Сысертская прокуратура проводит проверку по факту гибели ребёнка при пожаре в общежитии

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, в результате чего загорелся диван. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 5-летнего ребёнка при пожаре в общежитии на ул. Розы Люксембург. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, в результате чего загорелся диван.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сообщение о пожаре в общежитии поступило около 2:00 25 апреля. В этой квартире жила семья из пяти человек, среди которых трое детей 2016 и 2018 годов рождения.

Ребёнок 2016 года рождения был обнаружен в коридоре общежития при тушении пожара. Ребёнок скончался в машине скорой медицинской помощи. Двое других детей были доставлены в больницу с диагнозом острое отравление угарными газами и продуктами горения.

Прокуратура установит обстоятельства и причины смерти ребёнка в ходе надзорных мероприятий. Отмечается, что семья с 2020 года состоит на учёте в органах системы профилактики. Родители несколько раз привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей).

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики по работе с указанной семьей и при необходимости примут меры прокурорского реагирования.