В Екатеринбурге на ночном пожаре спасли 37 человек

Пожар произошёл в комнате на верхнем этаже многоквартирного дома коридорного типа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Минувшей ночью в жилом доме Екатеринбурга произошёл пожар. Звеньями газодымозащитной службы были спасены 37 человек, в том числе два ребёнка. Есть пострадавший.

Информация об инциденте в четырёхэтажном многоквартирном доме коридорного типа на ул. Военная поступила на пульт диспетчера в 1:28 ночи. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя шесть минут.

Как выяснилось, пожар произошёл в комнате на четвёртом этаже. На площади 10 "квадратов" горело домашнее имущество. В 2:27 пожар был локализован, а через семь минут - ликвидировано открытое горение.

Всего в тушении пожара были задействованы 11 единиц спецтехники и 35 спасателей. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.