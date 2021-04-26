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Общество / Происшествия
26 апреля 2021, 10:27

В Свердловской области организовали проверку из-за падения девочки в экопарке

  Анна Митчина
Эмблема СКР

По итогам проверки СКР примет процессуальное решение. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле девочка упала с двухметровой высоты из-за оборвавшегося каната в верёвочном парке. Инцидент произошёл в выходные.

СУ СКР по Свердловской области организовало доследственную проверку по сообщению о травмировании ребёнка, рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент произошёл 25 апреля в экопарке Нижнего Тагила. По предварительным данным, у девочки оборвался канат и она упала с двухметровой высоты, после чего её доставили в больницу.

В ходе проверки следственный комитет выяснит все обстоятельства происшествия. Сейчас устанавливают и опрашивают очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, который был причинён девочке. Также истребуется необходимая документация о предоставлении услуг на территории парка. По итогам проверки СКР примет процессуальное решение.

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Областная газета Свердловской области

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