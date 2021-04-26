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26 апреля 2021, 15:30

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 53 моряков на подлодке в Индонезии

Владимир Путин

Владимир Путин направил в адрес президента Индонезии Джоко Видодо телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью моряков на подводной лодке. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин направил в адрес президента Индонезии Джоко Видодо телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью моряков на подводной лодке. Трагедия произошла в Балийском море.

Напомним, в начале прошлой недели дизельная подлодка Nanggala принимала участие в маневрах в Балийском море, а утром 21 апреля экипаж должен был провести торпедные стрельбы. Однако после погружения командование потеряло связь с экипажем корабля.

Обломки подлодки обнаружили в воскресенье, 25 апреля, на морском дне возле индонезийского острова Бали. Все 53 члена экипажа погибли.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны", - говорится в телеграмме Владимира Путина Джоко Видодо, опубликованной на сайте Кремля.

Областная газета Свердловской области

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