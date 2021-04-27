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Общество / Происшествия
27 апреля 2021, 05:55

Падающие мосты, реорганизация судебной системы и российские атлеты: главное в номере «ОГ» за 27 апреля

Доброе утро!

В минувшие выходные на Екатеринбургской кольцевой автодороге грузовик снёс надземный пешеходный переход в районе поворота на Ганину Яму. К счастью, в результате аварии никто не погиб и не пострадал. Однако, мосты в Свердловской области падают регулярно. В причинах разбирался журналист «ОГ».

Два года назад президент России Владимир Путин назначил председателем Свердловского областного суда Владимира Дмитриева. Когда Владимир Андреевич работал заместителем председателя облсуда, прошла первая волна упразднения районных и городских судов в области, в этом году предстоит вторая. Почему реорганизация судебной системы не аналогична оптимизации в медицине, Владимир Дмитриев рассказал в эксклюзивном интервью «Облгазете».

В минувшие выходные в Базеле (Швейцария) прошёл чемпионат Европы по спортивной гимнастике, на котором сборная России заняла первое место в медальном зачёте, завоевав тринадцать наград (пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую).

Областная газета Свердловской области
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