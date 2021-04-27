В Екатеринбурге прокуратура направила в суд дело о ДТП, в котором погибли мужчина и ребёнок

Авария с погибшими произошла в декабре 2020 года. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП в Екатеринбурге (ул. Техническая). Авария, в результате которой погибли мужчина и его 6-летний сын, произошла в декабре 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении екатеринбуржца. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, обвиняемый на LADA Priora допустил наезд на двух человек. В результате ДТП на месте происшествия скончался мужчина-пешеход. Тогда же травмы получил его малолетний сын. Мальчик умер через месяц в горбольнице.

"Управляя автомобилем, обвиняемый видел, что проезжая часть ул. Техническая представляет собой мёрзлое асфальтированное покрытие, обработанное противогололёдными материалами. Однако, проявив преступную небрежность, обвиняемый мер к снижению скорости не предпринял, не учёл дорожные условия, в результате чего при повороте проезжей части ул. Техническая не справился с управлением автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.

По словам 47-летнего автолюбителя, он двигался со скоростью 70-80 км/ч (скорость на данном участке дороги не должна превышать 60 км/ч). Во время движения машину занесло на трамвайные пути, где и произошло столкновение с пешеходами. Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.