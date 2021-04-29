На ЕКАД грузовик въехал в путепровод

В отношении виновника аварии составлены административные материалы. Грузовик отправлен на спецстоянку. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня ночью в районе 18-го километра Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги произошло ДТП. Грузовик въехал в путепровод.

Информация о повреждении мостовой конструкции поступила в дежурную часть сегодня ночью. Предварительно установлено, что водитель грузовой машины Volvo с полуприцепом при перевозке экскаватора не рассчитал высоту груза. В результате произошло столкновение и повреждение путепровода. Пострадавших нет.

Сам водитель (житель республики Казахстан) признался, что видел путепровод. Более того, по его словам, при проезде конструкции он снизил скорость и медленно продолжил движение, а когда задел мост, сразу же остановился.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ширина перевозимого груза составляет 3,4 метра, высота 5,7 метра и является негабаритом. Документы на перевозку груза, тахограф и страховой полис ОСАГО у автомобилиста отсутствовали.

В отношении виновника аварии составлены административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожного сооружения), по ст. 11.23 (управление транспортным средством без тахографа), по ч. 6 ст. 12.21 (нарушение правил перевозки грузов) и по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение водителем транспортного средства гражданской ответственности по обязательному страхованию). Машина помещена на спецстоянку.

Отмечается, что ограничений в движении на месте происшествия нет. По данным специалистов, повреждение конструкции не влияют на безопасность дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, несколько дней назад на 42-м км ЕКАД (в районе Ганиной Ямы) грузовик MAN, перевозивший дробильную установку, снёс надземный пешеходный переход. От удара мост сошёл с опор и обрушился на проезжую часть, перегородив её. В свою очередь водитель грузовика продолжил движение, даже не заметив падения моста, как он позже заявил полицейским.

Это не впервые ♦ В сентябре 2006 года на пересечении улиц Восточная, Советская и Шевченко частично обрушился строящийся мост. Чудом обошлось без жертв. Было возбуждено уголовное дело. По итогам разбирательств выяснилось, что при проектировании объекта была допущена существенная ошибка. ♦ В сентябре 2020-го, столкновение грузовика с мостом произошло на трассе М-5 «Урал». В пешеходный переход на 193-м километре на полном ходу врезался КАМАЗ с поднятым кузовом. Конструкция рухнула прямо на машину, водитель погиб.

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