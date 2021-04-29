В Кушве погиб водитель, на которого наехал его собственный автомобиль

В Кушве во дворе дома №46 по улице Рабочая произошло ДТП, в результате которого скончался водитель 2001 года рождения. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

В Кушве во дворе дома №46 по улице Рабочая произошло ДТП, в результате которого скончался водитель 2001 года рождения. Он попал под колёса своего собственного автомобиля, который самопроизвольно съехал на хозяина.

Происшествие случилось около 23:00 28 апреля.

"Водитель 2001 года рождения после остановки своего транспортного средства не принял необходимые меры, в результате чего произошло самопроизвольное движение автомобиля ВАЗ-111930 с последующим наездом на 19 летнего водителя данной автомашины, который направлялся от стоянки к своему подъезду", - сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Он являлся жителем Кушвы, имел стаж вождения 1 год и 9 месяцев.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место ДТП, транспортного средства и опросили свидетелей. По факту происшествия будет проведено расследование, по итогам которого будет названа окончательная причина произошедшего.