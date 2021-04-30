В Израиле на религиозном празднике погибли более 40 человек

Религиозный праздник закончился трагедией. Фото: Алексей Зайцев.

В Израиле во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон погибли по меньшей мере 44 человека, более 60 получили ранения. Вероятно, причиной тому стала давка.

Как сообщает израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом на своей странице в Twitter, по предварительным данным, в ходе инцидента погибло не менее 44 человек. Травмы различной степени тяжести получили десятки человек. Шестеро из их числа находятся в критическом состоянии, 18 - в тяжёлом, двое - в состоянии средней тяжести и 39 получили лёгкие травмы.

В эвакуации раненых и тел погибших были задействованы военнослужащие израильской армии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Бойцы спасательной дивизии тылового командования, медицинские силы Северного командования и вертолёты ВВС с медицинскими бригадами и 669 бойцами оказывают помощь многочисленным жертвам ЧП в Мироне. Военные помогают в эвакуации раненых и погибших, в оказании медпомощи на месте», - говорится в официальном сообщении ЦАХАЛ.

Местные СМИ называют две версии случившегося. Изначально появились сообщения, что во время праздника произошло обрушение трибуны. Но позже власти заявили, что люди погибли и пострадали в давке. Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на израильское издание «Гаарец», давка возникла после того, как несколько человек поскользнулись на ступенях, из-за чего ещё десятки человек упали.

В ежегодном праздновании Лаг ба-Омер у могилы раввина Шимона Бар Йохая на горе Мерон приняли участие порядка 100 тысяч человек, что стало крупнейшим массовым мероприятием, состоявшимся в Израиле с момента введения в стране карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.