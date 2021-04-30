В Екатеринбурге из горящей квартиры спасли 11-летнюю девочку

Спасатели вывели девочку и передали её бригаде скорой медпомощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге в 17-этажном доме на улице Колмогорова произошёл пожар. Огнеборцы спасли 11-летнюю девочку, которая оказалась в горящей квартире.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 10:52. На место происшествия через шесть минут прибыли девять спецмашин и 31 человек личного состава. До этого здание самостоятельно покинули 40 жильцов, в том числе дети.

В ходе разведки было установлено, что из квартиры на 17-м этаже идёт дым. Огнеборцы попали в жилое помещение при помощи специнструмента, где обнаружили ребёнка. Спасатели вывели девочку и передали её бригаде скорой медпомощи.

Известно, что в квартире на площади 10 кв. метров горели личные вещи. В течение 20 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. Причина пожара устанавливается.

"Сервисная компания предприняла все меры для скорейшей локализации ЧП. Для обеспечения безопасности жителей была прекращена подача электричества в квартиры рядом с очагом возгорания. Тушение огня происходило пожарными рукавами, которые находятся на территории ЖК", - сообщили "Облгазете" в пресс-службе холдинга "Форум-групп".

Напомним, сегодня, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны. С этим праздником губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников противопожарной службы и добровольные пожарные дружины.

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