Прокуратура организовала проверку по факту гибели в пожаре двух жителей Красноуфимска

На площади 50 квадратных метров горели веранда, часть кровли и комната квартиры. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Красноуфимске в ночь с 29 на 30 апреля в одной из квартир одноэтажного жилого дома по ул. Вокзальной произошёл пожар, в результате которого погибли два местных жителя. Красноуфимская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту гибели людей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании в трёхквартирном жилом доме поступило на пульт диспетчера в 23:54 29 апреля. На площади 50 квадратных метров горели веранда, часть кровли и комната квартиры.

Пожар был полностью потушен в 1:15. На месте тушения были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, при тушении пожара в одной из комнат квартиры были обнаружены тела мужчины 1979 года рождения, и женщины 1976 года рождения. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку соблюдению законодательства в сфере пожарной безопасности.

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