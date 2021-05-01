В Первоуральске в ДТП погибли два пешехода

На месте аварии проводятся процессуальные действия, личности погибших установлены, ведётся поиск очевидцев. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Первоуральске на ул. Набережная произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека.

Предварительно установлено, что накануне поздно вечером водитель автомобиля «ВАЗ 21080», двигаясь со стороны посёлка Первомайка в направлении посёлка Магнитка, сбил двух пешеходов. После инцидента он скрылся с места происшествия. Пострадавшие – мужчина и женщина (1993 и 1988 годов рождения соответственно) – от полученных травм скончались до прибытия скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель найден. Им оказался 22-летний житель Первоуральска. Мужчина пояснил, что во время движения его ослепил свет фар встречного автомобиля, из-за чего он не заметил пешеходов. После того как почувствовал удар, он решил продолжить движение.

На месте аварии проводятся процессуальные действия, личности погибших установлены, ведётся поиск очевидцев. Водитель задержан, автомобиль помещён на спецстоянку. По окончании следствия будет принято мотивированное решение.

Добавим, около 23:00 30 апреля дорожно-транспортное происшествие произошло в Екатеринбурге. При столкновении нескольких машин пострадал 7-летний ребёнок. Он был доставлен в ДГБ №9.