Семьям погибших в ДТП на Ставрополье детей выплатят по 1 млн рублей

"Это большая трагедия для родных и близких людей, для всех нас", – заявил губернатор Волгоградской области. Фото: пресс-служба областной администрации.

Власти Волгоградской области направят семьям погибших в ДТП на Ставрополье детей по 1 млн рублей. Родственникам ребят, которые пострадали, выплатят по 200 тыс. рублей. Ещё по 200 тыс. рублей – тем, чьи дети находятся в среднем и тяжёлом состоянии.

Такое решение сегодня озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания. По его данным, в результате аварии пострадали 13 жителей области, пятеро погибли.

В настоящее время жизни трёх волгоградцев, в том числе ребёнка ничего не угрожает. Ещё девять человек эвакуированы в Ставрополь. Из них три ребёнка находятся в крайне тяжёлом состоянии, два – в тяжёлом, ещё три – в состоянии средней степени тяжести. Один человек проходит амбулаторное лечение, чувствует себя нормально.

Инцидент произошёл накануне на федеральной трассе Астрахань – Ставрополь. Недалеко от населённого пункта Ямки столкнулись микроавтобус, перевозивший группу детей из Волгограда в Черкесск, и грузовик.

"Это большая трагедия для родных и близких людей, для всех нас. От имени жителей Волгоградской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", – передаёт слова губернатора пресс-служба областной администрации.

В завершении Андрей Бочаров поручил властям Волгограда предусмотреть дополнительные меры поддержки семьям детей погибших и пострадавших.

Днём траура в Волгоградской области объявлено 3 мая.

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