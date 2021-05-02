В Талицком районе перевернулась легковушка с четырьмя пассажирами. Двое из них погибли

На 2 км автодороги "Бутка - Трёхозёрная" в Талицком районе перевернулась легковая машина Toyota, в которой находились пять человек. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области.

В ночь на 2 мая на 2 км автодороги "Бутка - Трёхозёрная" в Талицком районе перевернулась легковая машина Toyota, в которой находились пять человек. В результате ДТП скончались два пассажира.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что 34-летиний водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны села Трёхозёрное в село Бутка, не обеспечил должный контроль за движением машины по проезжей части, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся. 20-ти и 22-летние пассажирки скончались на месте.

Два других пассажира, 28-летний мужчина и 31-летняя женщина, и водитель получили телесные повреждения и были госпитализированы в Талицкую ЦРБ. Водитель и женщина были без сознания, о ДТП сообщил 28-летний пассажир. Все в автомобиле были пристёгнуты ремнями безопасности.

Водитель имеет 12-летний стаж вождения, ранее к административной ответственности не привлекался. Врачи ЦРБ провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результаты будут известны после исследования. При этом сотрудники ГИБДД отмечают, что на заднем сидении находилось две бутылки с алкогольными напитками.

Госавтоинспекция при­зывает водителей быть предельно внимател­ьными на дорогах, вы­бирать безопасную ск­орость движения, не совершать необдуманн­ых маневров.