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Общество / Происшествия
3 мая 2021, 10:25

В Арамили на площади 600 "квадратов" горел торговый комплекс

Пожар

Тушение пожара было осложнено особенностями конструкции здания и большой горючей загрузкой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Минувшей ночью в Арамили по адресу ул. Пролетарская, 82/6 произошёл пожар в торговом комплексе "Славянка". На площади 600 квадратных метров горели обрешётка и обшивка кровли здания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2:25. Тушение пожара было осложнено особенностями конструкции здания и большой горючей загрузкой. На месте происшествия был развёрнут штаб пожаротушения.

Огонь был локализован в 4:59, а в 5:36 открытое горение было полностью ликвидировано. Пострадавших в пожаре нет, сейчас устанавливаются причины возгорания.

На месте работали 38 человек личного состава, 14 единиц спецтехники и 3 звена газодымозащитной службы. 

Областная газета Свердловской области

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