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4 мая 2021, 12:52

В результате пожара в московской гостинице погибли два человека

Сотрудник МЧС

В правоохранительных органах заявили о нарушениях системы противопожарной защиты в "Вечном зове". Фото: Галина Соловьёва

В Москве в ночь на 4 мая горела пятиэтажная гостиница "Вечный зов" на 6-й Кожуховской улице, 26. Погибли 2 человека, есть пострадавшие, которым продолжают оказывать медицинскую помощь.

"Двое пострадавших умерли в больнице. Взрослые, спасти их не удалось. Всего пострадали 18 человек, 10 из них дети. В больницы доставлены 14 пострадавших, в их числе восемь детей", - приводит ТАСС данные эксренных служб.

В правоохранительных органах заявили о нарушениях системы противопожарной защиты в "Вечном зове".

Ранее в ГУ МЧС по Москве официально сообщали о семи пострадавших, троим из которых потребовались реанимационные действия.

"Благодаря усилиям находящихся на месте медицинских бригад, 1 человек пришёл в сознание", - уточнили в МЧС.

Известно, что сообщение о пожаре в кирпичной пятиэтажке поступило в диспетчерскую в 3:27 по московскому времени. Установлено, что возгорание произошло на первом этаже и частично в коридоре. Площадь пожара составила 100 кв. м, пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Спасатели эвакуировали из гостиницы 305 человек. Всего на место происшествия выезжали 119 пожарных на 38 спецмашинах.

Областная газета Свердловской области

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