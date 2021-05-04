В результате пожара в московской гостинице погибли два человека

В правоохранительных органах заявили о нарушениях системы противопожарной защиты в "Вечном зове". Фото: Галина Соловьёва

В Москве в ночь на 4 мая горела пятиэтажная гостиница "Вечный зов" на 6-й Кожуховской улице, 26. Погибли 2 человека, есть пострадавшие, которым продолжают оказывать медицинскую помощь.

"Двое пострадавших умерли в больнице. Взрослые, спасти их не удалось. Всего пострадали 18 человек, 10 из них дети. В больницы доставлены 14 пострадавших, в их числе восемь детей", - приводит ТАСС данные эксренных служб.

В правоохранительных органах заявили о нарушениях системы противопожарной защиты в "Вечном зове".

Ранее в ГУ МЧС по Москве официально сообщали о семи пострадавших, троим из которых потребовались реанимационные действия.

"Благодаря усилиям находящихся на месте медицинских бригад, 1 человек пришёл в сознание", - уточнили в МЧС.

Известно, что сообщение о пожаре в кирпичной пятиэтажке поступило в диспетчерскую в 3:27 по московскому времени. Установлено, что возгорание произошло на первом этаже и частично в коридоре. Площадь пожара составила 100 кв. м, пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Спасатели эвакуировали из гостиницы 305 человек. Всего на место происшествия выезжали 119 пожарных на 38 спецмашинах.