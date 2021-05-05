В Свердловской области с начала весны на водоёмах погибли шесть человек

Специалисты МЧС совместно с полицией проводят профилактические рейды вблизи водоёмов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

За прошедшие два месяца на Среднем Урале зафиксировано 10 происшествий на водоёмах, шесть из которых - со смертельным исходом. Последняя трагедия произошла на этой неделе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, во вторник, 4 мая, в Горноуральском ГО на акватории Черноисточинского пруда утонула женщина 1946 года рождения. Сотрудники силовых структур устанавливают обстоятельства происшествия.

Чтобы не допустить подобных трагедий, специалисты МЧС совместно с полицией и представителями администраций муниципалитетов Свердловской области проводят профилактические рейды вблизи водоёмов. Спасатели напоминают, что рыбачить рекомендуется в спасательных жилетах, который в случае непредвиденной ситуации может удержать человека на воде до прибытия помощи.

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