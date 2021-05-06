В Асбесте из-за лесного пожара ввели режим повышенной готовности

Пожар в Асбестовском ГО локализован, на данный момент угрозы населённому пункту нет. Фото: Алексей Кунилов.

На территории Асбестовского ГО введён режим повышенной готовности. Такое решение было принято из-за возникшей угрозы распространения лесного пожара на жилые дома в микрорайоне Папанинцев.

Как сообщили в администрации муниципалитета, для тушения лесного пожара и предупреждения его перехода на дома в жилом районе Асбеста была привлечена группировка сил и средств в составе 57 человек и 12 единиц спецтехники. В частности, на место ЧП на пяти машинах прибыли 43 сотрудника свердловского МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили, что природный пожар на территории Асбестовского городского округа продолжает действовать. При этом пожар локализован, на данный момент угрозы населённому пункту нет.

Как рассказали читатели "Облгазеты", проживающие в Асбесте, запаха гари в городе не чувствуется.

С 30 апреля на Среднем Урале полностью запрещается использование открытого огня. Постановление об особом противопожарном режиме на территории региона подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, 6 и 7 мая на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Кроме того, в муниципалитетах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.