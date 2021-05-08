В Екатеринбурге сгорел склад на Июльской

В Екатеринбурге 8 мая загорелся пристрой к одноэтажному зданию, использующийся как склад. Площадь пожара составляет 100 кв. м.
Сообщение о возгорании на ул. Июльская в микрорайоне Пионерский поступило в диспетчерскую в 15:24. Уже через 6 минут на место происшествия прибыли пожарные.
"В ходе разведки было установлено, что горит кровля пристроя к одноэтажному зданию. Чуть более получаса потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать пожар и ликвидировать открытое горение. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
На месте происшествия работают 24 спасателя, используются 7 единиц техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.