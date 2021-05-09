В Екатеринбурге автоинспекторы открыли огонь по машине с пьяным водителем

В отношении нетрезвого автолюбителя составлено несколько административных материалов. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за нетрезвым водителем. Автомобилист не реагировал на призывы правоохранителей остановиться, и им пришлось стрелять по колесам его Toyota Camry.

Автомобиль, водитель которого вёл себя на дороге агрессивно, совершал резкие перестроения, создавая помеху другим участникам движения, был замечен экипажем ДПС на ул. Луганская. После требования об остановке, екатеринбуржец резко увеличил скорость.

Сотрудники ГИБДД начали преследование в сторону аэропорта Кольцово. Пытаясь скрыться водитель неоднократно нарушил ПДД, в том числе двигался со скоростью более 200 км/ч. Инспекторы произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем по колёсам. После повреждения колес Toyota Camry остановился.

Установлено, что водитель пьян (проведено освидетельствование – результат 0,660 мг/литр выдыхаемого воздуха). В отношении мужчины составлено несколько административных материалов: по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление машиной в состоянии опьянения, по ч. 2 ст. 12.25 за отказ от правомерного требования сотрудника полиции об остановке и по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Водитель задержан, автомобиль помещён на спецстоянку.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по факту применения сотрудниками полиции табельного оружия назначено проведение служебной проверки.