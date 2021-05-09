На Среднем Урале нарушителей противопожарного режима оштрафовали на 400 тысяч

Для выявления нарушителей на Среднем Урале работает 1 847 патрулей, численностью более 3 600 человек. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области нарушителей особого противопожарного режима оштрафовали на 400 тысяч рублей. К ответственности привлечён 241 гражданин.

Свердловчане, которым выписали штрафы, жгли мусор и сухую траву. При этом с конца апреля в регионе действует пожароопасный режим.

Нарушителей особого противопожарного режима может ждать штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Юрлицам и должностным лицам придётся заплатить больше. По мнению сотрудников МЧС, наказание виновных один из действенных способов сократить число возгораний и заставить человека задуматься о своей безопасности.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, для мониторинга обстановки и выявления нарушителей на Среднем Урале работает 1 847 патрулей, численностью более 3 600 человек. В составе групп инспектора государственного пожарного надзора, сотрудники полиции, лесники и представители администраций муниципалитетов.

Напомним, в этом году к тушению природных пожаров в Свердловской области готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования. Также известно, что в 2021 году на противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в УрФО предусмотрено 2,5 млрд рублей.