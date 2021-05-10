В аварии на улице Высоцкого в Екатеринбурге пострадали пять человек

Все пострадавшие были доставлены в больницы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей на улице Высоцкого в Екатеринбурге вечером 9 мая. В результате ДТП пострадали пять человек, включая двоих детей.

"Водитель автомашины Hyundai Accent при движении по улице Высоцкого со стороны улицы Малышева при совершении обгона транспортного средства, двигавшегося в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mazda 3", - сообщают в ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель и пассажир автомобиля Hyundai были госпитализированы в ЦГБ №36 с рваными ранами, переломами и черепно-мозговыми травмами. Водитель машины Mazda 3 была доставлена в это же медучреждение с несколькими переломами. Двое сыновей женщины, находившейся за рулём "Мазды", не получили серьёзных увечий. По предварительным данным, в ДМБ №9 детям в возрасте одного и трёх лет диагностировали черепно-мозговые травмы.

Для установления предварительных причин аварии на место выезжали руководители ГИБДД Екатеринбурга. Сотрудники МВД произвели замеры и составили процессуальные документы. Участники ДТП дали показания об обстоятельствах происшествия и прошли освидетельствование на состояние опьянения.