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10 мая 2021, 15:02

Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировано 38 человек

Пожарные

Утром 10 мая на улице Большакова в Екатеринбурге произошёл пожар в одной из квартир жилого 9-этажного здания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Утром 10 мая на улице Большакова в Екатеринбурге произошёл пожар в одной из квартир жилого 9-этажного здания. Из здания были эвакуированы 38 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 8:13. На площади 60 квадратных метров горели домашнее имущество и внутренняя отделка квартиры.

До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, среди которых было четыре ребёнка. После этого сотрудники МЧС с помощью спецсредств спасли ещё 18 человек, в том числе пятерых детей.

На месте происшествия работали 33 человека личного состава и 10 единиц спецтехники. В 8:26 огонь был локализован, а к 8:32 открытое горение было ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 11:23.

Областная газета Свердловской области

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