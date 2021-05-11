Четыре человека погибли в ДТП на ЕКАД

В автомобиле ехала семья из пяти человек. Они возвращалась в Екатеринбург с дачи. Выжил только водитель. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Трое взрослых и ребёнок погибли в ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Авариф произошла 10 мая вечером на 61-ом км. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и ВАЗ-2113.

Проезжающие вечером 10 мая по ЕКАД водители заметили, что на отчественной машине в результате ДТП полностью не было верхней части. В автомобиле ехала семья из пяти человек: бабушка, дедушка, мама, отец и их 7-летняя дочь. Они возвращалась в Екатеринбург с дачи. Выжил только водитель. Трое взрослых пассажиров "ВАЗ-2113" (дедушка с бабушкой, мама) и ребёнок скончались. Девочка находилась в автокресле на переднем сидении, медики не смогли спасти её жизнь.

По предварительным данным, микроавтобус и машина ехали в одном направлении. Водитель Fiat Ducato, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в сторону Чусовского тракта, допустил столкновение с "ВАЗ- 2113".

На место автокатастрофы выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга и Свердловской области, следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ свердловского ГУ МВД России. Сотрудники МЧС извлекали тела погибших и пострадавшего из автомашины.

"Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, проведены все процессуальные действия, произведены замеры, опрошены очевидцы аварии, проезжающим транспортным средствам оказана помощь в беспрепятственном проезде места аварии. По факту ДТП начато проведение расследования", - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу