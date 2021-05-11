На железнодорожном переезде в Богдановиче грузовик протаранил будку смотрителя

Водитель фуры устроил ДТП на переезде в Богдановиче. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Богдановиче водитель магистрального тягача Iveco Stralis устроил серьёзное дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде. Грузовик наехал на автоматический заграждающий барьер, а затем протаранил будку дежурного по переезду.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла 10 мая в 20:15 на 95-ом километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Установлено, что виновником ДТП стал водитель 1966 года рождения с 33-летним стажем. Он не справился с управлением на переезде.

У него диагностированы закрытый перелом правой берцовой кости, ушиб мягких тканей, ссадина лба. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение, произвели замеры. Стоит отметить, что движение на федеральной автодороге не перекрывалось. Также выяснилось, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.

О пострадавших в будке смотрителя не сообщается.

Как писала «Областная газета», вечером 10 мая на 61-ом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги случилось жуткое ДТП. При столкновении микроавтобуса Fiat Ducato и ВАЗ-2113 погибли трое взрослых и ребёнок.