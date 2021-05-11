Подростки устроили стрельбу в школе в Казани

Стрельбу в учебном заведении устроили два подростка, одному из которых 19 лет. Фото: Алексей Кунилов.

Неизвестные молодые люди открыли стрельбу в школе №175 в Казани, в результате которой погибли и пострадали почти 20 человек. Одного из стрелков задержали силовики.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрельбу в учебном заведении устроили два подростка, одному из которых 19 лет. Информацию подтвердил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На месте работают сотрудники экстренных служб, МВД, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники центра медицины катастроф Республики Татарстан. Из школы сейчас эвакуируют детей.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли восемь человек - семь детей и учитель. Чуть позже число погибших выросло до 11. Ещё около 10 человек получили ранения.

Силовики предполагают, что второй стрелок может всё ещё находиться в здании школы. Позже стало известно, что его ликвидировали.