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11 мая 2021, 14:34

Евгений Куйвашев поручил проверить безопасность школ после стрельбы в Казани

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев выразил соболезнования жителям Казани, чьи дети и близкие погибли в результате стрельбы в гимназии №175. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования жителям Казани, чьи дети и близкие погибли в результате стрельбы в гимназии №175. Глава региона поручил провести проверку безопасности образовательных учреждений на Среднем Урале.

Евгений Куйвашев назвал происшествие огромным потрясением и болью для всей России.

"В этот скорбный день заверяю вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Глава Среднего Урала поручил региональным министерству образования и молодёжной политики, министерству общественной безопасности совместно с ведомствами и главами муниципальных образований провести дополнительные проверки в школах области. Такие меры направлены на усиление мер безопасности там, где это необходимо.

11 мая двое неизвестных открыли стрельбу в гимназии №175 в Казани. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 11 человек, среди которых семь детей. Ещё больше 10 человек получили ранения. Власти Республики Татарстан объявили 12 мая днём траура.

Областная газета Свердловской области

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