Владимир Путин потребовал проработать новые правила оборота оружия после стрельбы в школе

Владимир Путин потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений после стрельбы в школе в Казани. Он также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка. [Владимир] Путин желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения. Президент сегодня работает в Москве, в Кремле. Разумеется, в течение дня он продолжит контакты по Казани. Сейчас главное будет оказать помощь пострадавшим. Конечно, президент продолжит свои контакты и с Минздравом, и с Минобром (Минобрнауки - прим. ред.), и с Правительством, и также с руководителями специальных служб», - приводит слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС.

Российский лидер выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова и поручил кабмину оказать содействие и обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших, раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших. Кроме того, в связи с ЧП в казанской школе Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову в срочном порядке ужесточить правила оборота гражданского оружия. По словам Дмитрия Пескова, иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы Минздрава и Минпросвещения Михаил Мурашко и Сергей Кравцов вылетают в Казань на самолёте МЧС вместе с медиками и психологами.

Власти Татарстана объявили 12 мая днём траура. Занятия во всех школах Казани в этот день будут отменены занятия.

Как писала «Областная газета», нападение на школу №175 в Казани произошло сегодня, 11 мая. Изначально появилась информация о том, что нападавших было двое. Однако позже руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что открывший стрельбу в школе в Казани действовал в одиночку, а данные о двух нападавших не соответствуют действительности. В результате взрыва и стрельбы в школе погибли и пострадали почти 20 человек. По разным данным, число погибших варьируется от 8 до 11. Ещё около 10 человек получили ранения.

По данному факту Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух или более лиц»). По словам официального представителя СК Светланы Петренко, его будет расследовать центральный аппарат.