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12 мая 2021, 14:41

За майские праздники в пожарах на Среднем Урале погибли семь человек

Сотрудница МЧС

С 1 по 10 мая в регионе потушили 733 пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сотрудники МЧС подвели итоги своей деятельности на территории Свердловской области в период майских праздников. С 1 по 10 мая в регионе потушили 733 пожара, в результате которых семь человек погибли, а ещё шесть - получили травмы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, основная часть пожаров - 529 случаев - вызваны горением мусора и сухой травы на открытых площадках. В жилом секторе региона зафиксировано 102 пожара, из которых 30 - в жилых домах, 33 - гаражи и бани, 26 - садовые домики, 13 - надворные постройки.

На долю городов приходится 462 пожара, остальные 271 - на сельскую местность. Около 85% пожаров вызваны неосторожным обращением с огнём, 5% возгораний - из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, ещё 3% происшествий с огнём - нарушения правил эксплуатации отопительных печей.

Сейчас на территории России действовуеи 53 лесных пожара на площади 54 589 га. Наибольшая площадь возгораний - на территории Уральского федерального округа. В Свердловской области на землях лесного фонда действуют 4 пожара на общей площади 78 га. Самая сложная ситуация в Тюменской области - там действуют 32 природных пожара на площади 48 156 га.

Напомним, на Среднем Урале до 14 мая действует предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности (4-й и 5-й класс горимости по региональной шкале). Кроме того, с 30 апреля на Среднем Урале действует особый противопожарный режим.

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Областная газета Свердловской области

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