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Общество / Происшествия
11 мая 2021, 19:36

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку из-за травмы ребёнка в скейт-парке

  Анна Митчина
Ребёнок на скейте

Сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге прокуратура проверяет скейт-парк в ТРЦ "Мега". Там столкнулись два мальчика, в результате чего одиy из них получил разрыв внутренних органов.

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, инцидент произошёл во время майских праздников. Мальчик 2012 года рождения катался на самокате в скейт-парке ТРЦ "Мега". Во время спуска с горки он столкнулся с другим ребёнком и ударился животом о руль самоката. Его мама самостоятельно доставила мальчика в ДГКБ №9, где ему поставили диагноз "закрытая травма живота".

Его госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации, где провели операцию в связи с разрывом слепой кишки. Сейчас мальчик находиться в стабильно тяжёлом состоянии.

По данному факту прокуратура Верх-Исетского района проверит скейт-площадку на предмет соблюдения требования безопасности. При выявлении нарушений в отношении виновных будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Областная газета Свердловской области

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