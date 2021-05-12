Стали известны подробности ДТП с 6 пострадавшими пешеходами в Екатеринбурге

Травмы получили 6 пешеходов, в том числе двое детей. Фото: Отделение пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

11 мая около 21:00 в центре Екатеринбурга произошло ДТП с 6 пострадавшими пешеходами. Автомобиль SEAT Leon столкнулся с Toyota Camry, а затем въехал в толпу людей. Стали известны подробности аварии.

Инцидент произошёл на пр. Ленина в районе дома №48. Установлено, что виновник ДТП выехал на красный на пересечение пр. Ленина с ул. М.Сибиряка, где и столкнулся с другой иномаркой, ехавшей на зелёный по Мамина Сибиряка. SEAT Leon отбросило на тротуар, где несколько человек собирались переходить дорогу. Травмы получили 6 пешеходов, в том числе двое детей.

В детскую больницу № 9 доставлены 7-летний мальчик с ушибами головы, поясницы и коленного сустава доставлен в ДГКБ № 9 и 10-летний ребёнок с переломом пирамиды левой височной кости. В больницу № 36 госпитализированы 34-летняя пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, 79-летняя пенсионерка с черепно-мозговой травмой и 33-летний мужчина с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой. От госпитализации отказалась только 68-летняя женщина, получившая ушибы рук и ног. Водители иномарок не пострадали.

Сотрудники ГИБДД установили, что SEAT Leon управлял 32-летний мужчина со стажем 1 год. К административной ответственности он привлекался до этого 11 раз. Сам он пояснил, что двигался на мигающий жёлтый.

"Опрашиваются очевидцы и участники, водители ТС направлены на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Причина происшествия будет установлена в ходе административного расследования. Госавтоинспекция обращается к водителям с предупреждением о строгом соблюдении ПДД, в частности требований сигналов светофора и скоростного режима", - рассказали в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.