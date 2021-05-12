В регионах УрФО действует 39 лесных пожаров на площади 51 662 га

Лесные пожары в УрФО бушуют на площади 51 662 га. Фото: Алексей Кунилов

В ночь на 12 мая на территории России действовало 53 лесных пожара на площади 54 589 га. Наибольшая площадь возгораний - на территории Уральского федерального округа.

По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области на землях лесного фонда действуют 4 пожара на общей площади 78 га. Самая сложная обстановка сложилась в Тюменской области. Здесь выявлено 32 природных пожара на площади 48 156 га. Площадь двух природных пожаров в Курганской области составляет 3 427 га. В ХМАО-Югре действует лишь один пожар на землях лесного фонда. Его площадь - менее 1 га.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, по данным космического мониторинга на утро 12 мая зарегистрировано 10 термических точек. 3 из них подтвердились - в ГО Богданович, 6 термических точек - неконтролируемый пал растительности (2 – Асбестовский ГО, 1 – Тавдинский ГО, 1 - Талицкий ГО, 2 - Туринский ГО). Одна точка не подтвердилась.

В МЧС предупреждают, что в отдельных районах области прогнозируется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более. В связи с этим сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Высок риск возгораний в МО Алапаевское, МО город Алапаевск, ГО Верхнее Дуброво, Режевской ГО, Сысертский ГО, Нижний Тагил, Невьянский ГО, Тугулымский ГО.

Как писала «Областная газета», в Уральском гидрометцентре свердловчан предупредили, что до 20 часов 17 мая в Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В МЧС пояснили, что загрязнение атмосферного воздуха вызвано лесными пожарами, в том числе в соседних регионах.

На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 80 субъектах РФ. Режим ЧС введён на всей территории Тюменской области, в Крутинском и Усть-Ишимском муниципальных образованиях Омской области.