На Среднем Урале снизилось число ДТП с мотоциклистами, но выросло с велосипедистами

Велосипедисты стали чаще становиться участниками ДТП. Фото: Галина Соловьёва

За 4 месяца текущего года в Свердловской области зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсной техники. Показатели статистики ухудшили велосипедисты.

Как рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов, 2020 год на территории Среднего Урала в части аварийности складывался достаточно хорошо. «Снижение было достигнуто по всем показателям аварийности, однако прошедшие 4 месяца мы не можем этим похвастаться. На сегодняшний день мы имеем рост показателей аварийности», - констатировал Дмитрий Панфилов.

В текущем году произошло меньше аварий с участием мотоциклистов, тем не менее, не обошлось без гибели людей. «Уже зарегистрировано 17 ДТП, в которых 4 человека погибли - это уровень прошлого года, и 16 человек получили ранения. По раненым снижение на 11%, а в абсолютных цифрах на 2 человека (по сравнению с 2020 годом — прим. ред.). Что касается велосипедистов, на сегодняшний день в 2021 году случилось 10 ДТП, в них один человек погиб (рост 100%) и девять человек получили травмы, рост почти на 30%», - рассказал Дмитрий Панфилов.

Что касается самокатов, ДТП с их участием, которые подлежат государственному статистическому учёту, случилось всего два. В этих происшествиях травмы получили два человека.