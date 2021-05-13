Туристов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила ищут в горах Абхазии

Уральских туристов ищут со вчерашнего дня. Фото: Александр Чокан

МЧС Абхазии ищет туристов, спускающихся с высокогорья. Среди пропавших - члены клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Группу ищут в районе СухумГЭСа. Сотрудники МЧС вылетали на вертолёте по сообщению о том, что туристы пытаются самостоятельно спуститься, однако один из них этого сделать не может. Ему нужна помощь.

"Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облёт указанной территории на вертолёте МЧС Абхазии не дал результатов. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился на встречу спускающейся группе", - рассказали в в МЧС Абхазии.

Отмечается, что после того, как группу найдут, будет принято решение о спасении оставшегося туриста.