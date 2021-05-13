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13 мая 2021, 15:22

В Ирбите эвакуировали более 100 человек из-за разгерметизации резервуара с газом

Огнеборцы

Пострадавших в результате происшествия нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Ирбите во дворе жилого дома по ул. Советская произошла разгерметизация подземного резервуара с газом. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 13:37.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, после аварии началось выгорание остатков газа. С целью обеспечения безопасности жильцов близлежащих домов спасатели произвели эвакуацию - на улицу вывели 107 человек, среди которых 15 детей.

Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас огнеборцы занимаются охлаждением надземной части резервуара.

На место выезжали 10 человек личного состава на двух спецмашинах, а также специалисты газовой службы.

Областная газета Свердловской области

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