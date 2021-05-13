Плохое самочувствие водителя автобуса стало причиной ДТП в Свердловской области

5 человек получили порезы и ушибы. Фото: пресс-служба УГИБДД

ДТП с пассажирским автобусом произошло сегодня днём на дороге "город Лесной - посёлок Горный". Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства.

По данным Госавтоинспекции, во время движения 57-летнему водителю автобуса стало плохо, он потерял управление, и автобус съехал в кювет. До момента ДТП рейсовый автобус №4 успел проехать 9 км.

Пострадало 5 человек. Они обратились за помощью к медикам с ушибами и порезами. Также врачи помогли водителю.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают личности пассажиров. Уже установлено, что водитель прошёл предрейсовый осмотр врача и его спокойно выпустили на маршрут. Сотрудники ГИБДД проверят качество проведения осмотра на предприятии.

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