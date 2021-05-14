Темы дня

Общество / Происшествия
14 мая 2021, 10:28

В Берёзовском на полигоне ТБО произошёл крупный пожар

Пожар на свалке

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 14 мая в Западной промзоне Берёзовского возник пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО). Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 04:43. В тушении возгорания были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава.

Для бесперебойной подачи воды огнеборцы проложили от пожарного гидранта магистральную линию, протяжённостью 400 метров. Кроме того, в работах по ликвидации возгорания было задействовано 2 трактора от мусорного полигона. Локализовать возгорание удалось только в 07:40.

По словам начальника 62-й пожарно-спасательной части Берёзовского Шамиля Закирянова, в данный момент угрозы распространения огня нет.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, что с 30 апреля на Среднем Урале действует особый противопожарный режим, который предполагает запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических ёмкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях.

Как писала «Областная газета», по данным Уральского гидрометцентра, днём 15 мая и 16 мая в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во время ненастной погоды ветер усилится до 15-17 метров в секунду. При этом Екатеринбург гроза обойдёт стороной.

В ближайшую субботу столбики термометров на Среднем Урале будут показывать +28...+33 °С. Напомним, сутками ранее синоптики и сотрудники МЧС предупредили свердловчан, что сильная жара сохранится в регионе до 17 мая.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.05.2021, 11:01 / Общество
В выходные в 24 свердловских муниципалитетах пройдут ярмарки
14.05.2021, 10:28 / Общество
В Берёзовском на полигоне ТБО произошёл крупный пожар
14.05.2021, 10:00 / Общество
Из Германии готовятся открыть прямые рейсы в Екатеринбург
14.05.2021, 09:10 / Общество
В Свердловской области 87,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам
14.05.2021, 08:02 / Общество
Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят осенью на МКС