В Екатеринбурге загорелась крыша восьмиэтажки на Шейнкмана

Информации о пострадавших спасателям не поступало. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге загорелся восьмиэтажный дом на ул. Шейнкмана. Спасатели проводят эвакуацию жильцов.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую около 13:00. Первые спасатели прибыли на место уже через 5 минут.

"В ходе разведки было установлено что горит кровля 8-этажного многоквартирного жилого дома. Огнеборцами принимаются все меры для локализации пожара. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информации о пострадавших спасателям не поступало.