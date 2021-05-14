Темы дня

Общество / Происшествия
14 мая 2021, 14:18

В Екатеринбурге площадь пожара на крыше в многоэтажке достигла 500 "квадратов"

Для тушения пожара задействована высотная техника.

Для тушения пожара задействована высотная техника. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

МЧС наращивает группировку сил и средств на месте пожара в Екатеринбурге. Горят крыша и чердак дома на ул. Шейнкмана. Площадь возгорания достигла 500 кв. м.

На месте происшествия работают уже 42 спасателя. Они эвакуируют людей. Известно, что они помогли выбраться четырём жильцам, в том числе двоим инвалидам, которые не могли покинуть здание самостоятельно.

"Информации о пострадавших не поступало. Для тушения пожара задействована высотная техника. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут штаб пожаротушения", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что возгорание произошло 14 мая около 13:00.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.05.2021, 14:25 / Культура
Хедлайнером хип-хоп площадки Ural Music Night станет "Каста"
14.05.2021, 14:18 / Общество
В Екатеринбурге площадь пожара на крыше в многоэтажке достигла 500 "квадратов"
14.05.2021, 13:32 / Общество
В Свердловской области выявили уже 11 штаммов коронавируса
14.05.2021, 13:29 / Общество
В Екатеринбурге загорелась крыша восьмиэтажки на Шейнкмана
14.05.2021, 13:24 / Общество
Танк Т-34 вернут на танковую дорогу в Екатеринбурге