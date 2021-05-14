В Екатеринбурге площадь пожара на крыше в многоэтажке достигла 500 "квадратов"

МЧС наращивает группировку сил и средств на месте пожара в Екатеринбурге. Горят крыша и чердак дома на ул. Шейнкмана. Площадь возгорания достигла 500 кв. м.
На месте происшествия работают уже 42 спасателя. Они эвакуируют людей. Известно, что они помогли выбраться четырём жильцам, в том числе двоим инвалидам, которые не могли покинуть здание самостоятельно.
"Информации о пострадавших не поступало. Для тушения пожара задействована высотная техника. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут штаб пожаротушения", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Добавим, что возгорание произошло 14 мая около 13:00.