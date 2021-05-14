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14 мая 2021, 20:42

В Алапаевске горели три склада с пиломатериалами

Пожарные

Площадь пожара превысила 500 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В пятницу, 14 мая, в посёлке Асбестовском муниципального образования "город Алапаевск" на улице Калинина произошло возгорание на территории частной пилорамы. Площадь пожара превысила 500 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 15:25. Пожаром были охвачены три склада с пиломатериалами. При этом создавалась угроза распространения огня на другие склады.

В течение полутора часов огнеборцы смогли локализовать огонь на площади 550 "квадратов". Открытое горение было ликвидировано в 18:19.

В тушении пожара были задействованы 22 человека личного состава и 8 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

Областная газета Свердловской области

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