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15 мая 2021, 14:59

В уральской столице водитель сбил 3-летнюю девочку на самокате

Машина

За рулём автомобиля находился 43-летний мужчина с шестилетним стажем управления транспортным средством. Фото: отделение пропаганды ГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге возле дома №27/1 по ул. Билимбаевская произошло ДТП с участием 3-летнего ребёнка. Водитель автомобиля Mitsubishi Galant сбил девочку на самокате.

О происшествии сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

"Водитель автомашины Mitsubishi Galant при движении по улице Билимбаевская со стороны улицы Расточной в сторону улицы Дружининская, при совершении поворота налево на перекрестке неравнозначных дорог с улицей Кишиневская, допустил наезд на ребенка, пресекающего проезжую часть на самокате, слева направо по ходу движения автомобиля", - заявили в Госавтоинспекции.

Девочка была доставлена в ДГКБ №9 Екатеринбурга с ушибами мягких тканей голени. Мама ребёнка рассказала, что она гуляла с двумя дочками - одной из них 3 года, другой один год. Пока старшая дочь каталась на самокате, мама шла с коляской, где лежала вторая дочь. При пересечении проезжей части трёхлетняя девочка не спешилась с самоката, а продолжила движение, выехав на дорогу вперёд мамы, и была сбита поворачивающей машиной.

За рулём автомобиля находился 43-летний мужчина с шестилетним стажем управления транспортным средством. Водитель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции провели замеры на месте аварии, составили процессуальные документы и установили личности участников ДТП. По факту происшествия проводится дознание.

Областная газета Свердловской области

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